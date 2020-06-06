События

15:06 06.06.2020

Суд арестовал без права внесения залога семерых полицейских из Павлограда, подозреваемых в наркоторговле - ГБР

2 мин читать
Суд арестовал без права внесения залога семерых полицейских из Павлограда, подозреваемых в наркоторговле - ГБР

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 4 июня сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

В ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, перевозка, сбыт наркотических средств), ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч.2 ст.383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), с.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящего состава", - заявил он.

Теги: #гбр #полиция #павлоград #наркоторговля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 06.06.2020
Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

13:04 06.06.2020
Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

14:30 05.06.2020
Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

11:41 05.06.2020
Аваков на предложение депутата извиниться за преступления полицейских: я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите

Аваков на предложение депутата извиниться за преступления полицейских: я буду делать то, что должен, а не то, что вы хотите

11:12 05.06.2020
В Харькове подорвали банкомат

В Харькове подорвали банкомат

11:04 05.06.2020
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходит массовая акция

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходит массовая акция

10:36 05.06.2020
Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах - Аваков

Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах - Аваков

10:36 05.06.2020
Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

18:25 04.06.2020
Порошенко о судебном заседании по делу о картинах так и не уведомлен, решение о принудительном приводе незаконно – адвокат

Порошенко о судебном заседании по делу о картинах так и не уведомлен, решение о принудительном приводе незаконно – адвокат

18:24 04.06.2020
Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан во время получения $100 тыс. - ГБР

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан во время получения $100 тыс. - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Премьер Украины предложил рассмотреть возможность проведения во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Премьер Украины предложил рассмотреть возможность проведения во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус

"Минера" моста Метро в Киеве доставили в психиатрическую больницу

Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА