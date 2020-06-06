События

15:04 06.06.2020

Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

2 мин читать
Шеф полиции Вашингтона ожидает массовые демонстрации в столице США в эти выходные

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюшем предупредил, что в эти выходные в столице США стоит ожидать масштабных демонстраций - продолжения протестов и волнений, охвативших страну после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает в субботу телеканал NBC.

"У нас есть публичная, из открытых источников информация, которая заставляет предположить, что события в эту субботу могут стать одними из самых крупных, когда-либо происходивших в городе", - сказал начальник городской полиции.

В то же время он уточнил, что полиция готовится к наплыву большого числа "мирных демонстрантов", которые будут использовать свое конституционное право на свободу слова.

Между тем, отмечает NBC, и правоохранительные органы и демонстранты по всей стране готовятся к акциям в эти выходные, при этом угроза пандемии коронавируса не оказала особого воздействия на активность демонстрантов в минувшую пятницу. Так, накануне в Бруклине (штат Нью-Йорк) полиции пришлось применять силу для разгона демонстрантов.

"Я думаю, у нас есть хороший план", - заявила в свою очередь мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая ранее распорядилась перекрыть дороги в центре города.

Как сообщалось, в целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских в городе Миннеаполисе вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час.

Однако в пятницу министр обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении на свои базы всех подразделений регулярных войск, направленных в Вашингтон. До этого в минувший понедельник Пентагон объявил об отправке 1600 военнослужащих Армии в район Вашингтона, которые должны обеспечивать порядок в столице в условиях роста протестных выступлений и беспорядков.

Теги: #акции_протеста #сша #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 06.06.2020
Суд арестовал без права внесения залога семерых полицейских из Павлограда, подозреваемых в наркоторговле - ГБР

Суд арестовал без права внесения залога семерых полицейских из Павлограда, подозреваемых в наркоторговле - ГБР

08:39 06.06.2020
Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

05:46 06.06.2020
С 9 июня Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам

С 9 июня Посольство Украины в США постепенно восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам

04:29 06.06.2020
Авианосцу "Гарри Трумэн" разрешено зайти на базу после двухмесячного ожидания около берегов США

Авианосцу "Гарри Трумэн" разрешено зайти на базу после двухмесячного ожидания около берегов США

00:24 06.06.2020
Глава Пентагона приказал вернуть на базы все подразделения Армии США, направленные в Вашингтон

Глава Пентагона приказал вернуть на базы все подразделения Армии США, направленные в Вашингтон

20:21 05.06.2020
Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

18:57 05.06.2020
Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

16:33 05.06.2020
Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

Политические аргументы США по "Северному потоку 2" похожи на "фейковые" новости - представители бизнеса ФРГ

14:30 05.06.2020
Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

12:25 05.06.2020
Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Суд арестовал без права внесения залога семерых полицейских из Павлограда, подозреваемых в наркоторговле - ГБР

Премьер Украины предложил рассмотреть возможность проведения во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

Адвокаты Порошенко через суд добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара

Премьер Украины предложил рассмотреть возможность проведения во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус

"Минера" моста Метро в Киеве доставили в психиатрическую больницу

Пограничники спасли 28-летнего украинца, который прыгнул с моста в Тису и был отнесен течением в Венгрию

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА