Премьер Украины предложил рассмотреть возможность проведения во Львовской области пулинг-тестирования на коронавирус

Во Львовской области рассмотрят возможность проведения пулинг-тестирования на коронавирус, которое позволит одновременно тестировать 5 образцов, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в соцсети Facebook.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам оперативного совещания, которое состоялось во Львовской ОГА в связи с эпидемиологической ситуацией в области.

"Во время совещания Денис Шмыгаль отметил, что по статистике последних дней Львовская область стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР тестирование. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - написал Козицкий.

"По результатам совещания Денис Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процесс тестирования", - добавил он.

Козицкий также отметил, что ОГА вместе с областным советом приложила максимум усилий для обеспечения медицинских учреждений всеми необходимыми средствами и материалами.

"Достаточно остро в последнее время встал вопрос внутриобластных перевозок, ведь экономика требует восстановления транспортного сообщения. Однако мы понимаем, что уровень заболеваемости будет падать только при соблюдении карантина самими жителями области", - подчеркнул он.

Как сообщалось, во Львовской области за минувшие сутки подтверждены 65 новых случаев заболевания коронавирусом, 4 смерти и 14 случаев выздоровления (за все время - 2 053, 67 и 506 соответственно), сейчас болеет 1 480 человек (на 47 больше за сутки).