"Минера" моста Метро в Киеве доставили в психиатрическую больницу

Мужчину, который сообщил о заминировании моста Метро в Киеве, поместили в специализированное психиатрическое учреждение, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщила Максимец, судебное заседание по изменению меры пресечения состоялось 5 июня.

"Было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - заявила она.

"Минер" был доставлен в психиатрическую больницу в Глевахе (Киевская область), и будет находиться там до 29 июля. В случае необходимости мера пресечения будет продлена.

Как сообщалось, 1 июня в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании моста Метро "красная" линия метро работает в ограниченном режиме. Мужчина стоял на мосту и угрожал взорвать его. В 15:20 он был задержан правоохранителями, взрывное устройство оказалось муляжом. При задержании никто не пострадал.

3 июня суд избрал мерк пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. грн

Мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.