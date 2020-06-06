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13:17 06.06.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении после 8:00 были обстреляны из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники населенного пункта Ореховое.

На донецком направлении с 8:30 до 10:00 наемники выпустили 2 противотанковые ракеты по опорным пунктам подразделений Объединенных сил под Богдановкой, а также 7 мин калибра 120 мм по позициям в районе Опытного.

В это же время в районе Марьинки велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены.

Подразделения ОС ответили на активность противника огнем из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Теги: #оос #минобороны
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