События

12:18 06.06.2020

Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

1 мин читать
Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 83 новых случая заболевания COVID-19, среди них 11 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Два человека за минувшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он на своем телеграмм-канале.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, и четверо детей – девочка 10 лет и мальчики в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев обнаружено в Соломенском районе – 19, в Деснянском – 17. В Дарницком и Днепровском районах – по 10 случаев.

В больницы госпитализировали 25 пациентов.

"Отмечу, что это – едва ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - подчеркнул Кличко.

Всего в больницах с диагнозом COVID-19 лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных в тяжелом состоянии, трое – под аппаратами ИВЛ.

Ещё 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей.

Выздоровели за минувшие сутки 12 киевлян. Всего коронавирус преодолели 888 жителей столицы.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 06.06.2020
В РФ 8,86 тыс. новых случаев COVID-19, 197 смертей

В РФ 8,86 тыс. новых случаев COVID-19, 197 смертей

11:04 06.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю

10:35 06.06.2020
Городская электричка в Киеве с 8 июня частично возобновит работу

Городская электричка в Киеве с 8 июня частично возобновит работу

10:21 06.06.2020
За прошедшие сутки в ВСУ выявили четыре случая заболевания Covid-19

За прошедшие сутки в ВСУ выявили четыре случая заболевания Covid-19

09:56 06.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в семи областях Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в семи областях Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

09:40 06.06.2020
Во Львовской области за сутки 65 новых больных коронавирусом

Во Львовской области за сутки 65 новых больных коронавирусом

09:16 06.06.2020
В Украине 550 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 440 выздоровели, 15 ранее заболевших умерли

В Украине 550 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 440 выздоровели, 15 ранее заболевших умерли

09:16 06.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 394 тыс. человек, число инфицированных - 6,7 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 394 тыс. человек, число инфицированных - 6,7 млн

08:39 06.06.2020
Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

Число заболевших Covid-19 в Вооруженных силах США превысило 10 тысяч

07:57 06.06.2020
Страны G20 выделят на борьбу с пандемией COVID-19 более $20 млрд

Страны G20 выделят на борьбу с пандемией COVID-19 более $20 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

Аваков сообщил о тотальных отработках в Днепропетровской области после уличения правоохранителей Павлограда в сотрудничестве с наркоторговцами

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю

Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

В Австралии проходят демонстрации, вдохновленные событиями в США вокруг смерти афроамериканца

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

Аваков сообщил о тотальных отработках в Днепропетровской области после уличения правоохранителей Павлограда в сотрудничестве с наркоторговцами

Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

Главный санврач Украины против открытия детских лагерей нынешним летом

Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

В Монте-Карло вновь заработало знаменитое казино

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА