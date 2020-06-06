Кличко: Еще у 83 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 11 медиков

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 83 новых случая заболевания COVID-19, среди них 11 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Два человека за минувшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он на своем телеграмм-канале.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, и четверо детей – девочка 10 лет и мальчики в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев обнаружено в Соломенском районе – 19, в Деснянском – 17. В Дарницком и Днепровском районах – по 10 случаев.

В больницы госпитализировали 25 пациентов.

"Отмечу, что это – едва ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - подчеркнул Кличко.

Всего в больницах с диагнозом COVID-19 лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных в тяжелом состоянии, трое – под аппаратами ИВЛ.

Ещё 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей.

Выздоровели за минувшие сутки 12 киевлян. Всего коронавирус преодолели 888 жителей столицы.