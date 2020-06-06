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12:16 06.06.2020

Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

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Летнее тепло порадует украинцев в ближайшие дни

Перемещение на территорию Украины теплого воздуха обусловит повышение температуры в ближайшие дни до летний значений, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в большинстве западных, ночью местами и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 12-17°, на востоке местами 10-11°; днем 24-29°, в юго-восточной части до 31°; в Карпатах ночью 9-14 °, днем 16-21 °.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 июня самая высокая температура днем была +31,8 в 2000г., самая низкая ночью +4,4 в 1925г.

В понедельник в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 12-17°, днем в северных областях 25-30°, в восточных, южных и центральных областях местами 28-33°.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

6 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-21°, в районе Одессы 15°; в Днепре, в пределах Киева, 15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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