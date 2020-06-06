Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Опытного и Марьинки, двое украинских военнослужащих ранены

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 6 июня, обстреляли позиции ОС в районе населенного пункта Опытное с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

"Возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook в субботу.

Ещё один обстрел был зафиксирован под Марьинкой. В результате огня из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был ранен ещё один украинский военнослужащий.

Раненные получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе.