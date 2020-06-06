События

11:30 06.06.2020

В РФ 8,86 тыс. новых случаев COVID-19, 197 смертей

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,86 тыс. случаев, умерли за сутки 197 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 855 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3265 (36,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в стране остается примерно на одном уровне уже третью неделю, колеблясь в диапазоне от 9,2 тыс. до 8,3 тыс. Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад - 2,9%.

За сутки в России зафиксировано 197 летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, сообщает штаб. Это второй самый высокий показатель в стране за все время ситуации с COVID-19 (антирекорд - 232 смерти - был зафиксирован 29 мая).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции, 5 725 умерших и 221 388 выписанных (8 708 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 576. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19; на первом - США (1,89 млн), на втором - Бразилия (614,9 тыс.).

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 1992 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 смерть и 3073 выздоровевших.

Теги: #рф #коронавирус
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