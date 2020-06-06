Аваков сообщил о тотальных отработках в Днепропетровской области после уличения правоохранителей Павлограда в сотрудничестве с наркоторговцами

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Павлоградском отделе полиции (Днепропетровская область) правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью.

"Внутренняя безопасность Нацполиции, Госбюро расследований и Службы безопасности Украины провела следственные действия. Результат расследования - сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальные отработки по региону", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

"Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространение наркотиков как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", - подчеркнул Аваков.

Глава МВД отметил, что его заместитель Александр Гогилашвили будет отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

В свою очерель руководитель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", - заявил глава Нацполиции.

Как отмечается в пресс-релизе, в настоящее время всех сотрудников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отделения назначен начальник департамента внутренней безопасности Игорь Мартищук.

"В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию", - отмечено в сообщении.

По решению главы Нацполиции, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 сотрудников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

Кроме того, заместитель главы Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

"Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, будут выявлять лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов", - отмечено в пресс-релизе.

Особенно пристальное внимание будет уделено борьбе с наркопреступностью.

В МВД напомнили, что 4 июня сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

В ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, перевозка, сбыт наркотических средств), ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч.2 ст.383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), с.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.