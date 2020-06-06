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10:35 06.06.2020

Городская электричка в Киеве с 8 июня частично возобновит работу

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Городская электричка в Киеве с 8 июня частично возобновит работу

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном направлении.

"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно.

Теги: #киев #электричка #транспорт
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