Главный санврач Украины против открытия детских лагерей нынешним летом

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что детские оздоровительные учреждения нынешним летом открывать не стоит.

"Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций… Детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, а в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусной болезнью. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусной болезнью. Поэтому предложение - воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации ", - сказал Ляшко в эфире телеканала "112.Украина".