Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в семи областях Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины, еще в двух областях осталось неизменным, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, выздоровления - в Днепропетровской, Киевской и Ровенской областях. При этом Днепропетровская область стала 16-й, где количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 23 новых случая заболевания Covid-19 и 24 случая выздоровления (с начала пандемии было 1 116 заболевших, 17 умерших и 721 выздоровевший), сейчас в области болеет 378 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Волынской области - 29 случаев заболевания, 2 случая смерти и 3 - выздоровления (за все время 1 037 заболели, 32 умерли и 297 выздоровели), сейчас болеет 708 человек (на 24 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 5 новых случаев заболевания и 87 – выздоровления (за все время 965 заболели, 21 умер и 484 выздоровели), сейчас болеет 460 человек (на 82 меньше за сутки);

- в Донецкой области 8 человек заболели и 2 выздоровели (с начала пандемии 203 заболели, 5 умерли и 121 выздоровел), сейчас болеет 77 человек (на 6 больше за сутки);

- в Житомирской области 15 новых случаев заболевания и 18 - выздоровления (за все время 870 заболели, 15 умерли и 500 выздоровели), сейчас болеет 355 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 21 человек заболел, 2 умерли и 17 выздоровели (с начала пандемии - 1 301 заболел, 30 умерли и 568 выздоровели), сейчас болеет 703 человека (за сутки на 2 больше);

- в Запорожской области 11 человек заболели и 6 - выздоровели (с начала пандемии 488 заболели, 14 умерли и 286 выздоровели), сейчас болеет 188 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 26 человек заболели, 1 умер и 23 выздоровели (1 533, 86 и 916 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 531 человек (на 2 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 83 новых случая заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 12 случаев выздоровления (всего 3 375 случаев заболевания, 75 - смерти и 888 - выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 412 человек (за сутки на 69 больше);

- в Киевской области 37 человек заболели и 61 выздоровел (с начала пандемии 1 748 заболели, 37 умерли и 533 выздоровели), сейчас болеет 1 178 человек (за сутки на 24 меньше);

- в Кировоградской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (за все время 546 заболели, 27 умерли и 416 выздоровели), сейчас болеет 103 человека (на 5 больше за сутки);

- в Луганской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 52 заболели и 43 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек;

- во Львовской области 65 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 14 - выздоровления (за все время - 2 053, 67 и 506 соответственно), сейчас болеет 1 480 человек (на 47 больше за сутки);

- в Николаевской области 7 человек выздоровели, случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 307 заболели, 7 умерли и 195 выздоровели), сейчас болеет 105 человек;

- в Одесской области 16 человек заболели и 39 выздоровели (с начала пандемии 986 заболели, 18 умерли и 368 выздоровели), сейчас болеет 600 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Полтавской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 273 заболевших, 13 умерших и 255 выздоровевших), сейчас болеет 5 человек;

- в Ровенской области 52 новых случая заболевания и 43 - выздоровления (за все время 2 014 заболевших, 40 умерших и 1 082 выздоровевших), сейчас болеют 892 человека (на 9 больше за сутки);

- в Сумской области 4 человека заболели, 1 умер и 3 выздоровели (с начала пандемии 192 заболели, 5 умерли и 158 выздоровели), сейчас болеет 29 человек, как и днем ранее;

- в Тернопольской области 22 новых случая заболевания и 14 - выздоровления (за все время 1 255 заболели, 26 умерли и 977 выздоровели), сейчас болеет 252 человека (на 8 больше за сутки);

- в Харьковской области 26 новых случаев заболевания и 17 – выздоровления (за все время 1 222 заболели, 51 умер и 491 выздоровел), сейчас болеет 680 человек (за сутки на 9 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 179 заболевших, 3 умерших и 165 выздоровевших), сейчас болеет 11 человек;

- в Хмельницкой области 8 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 15 - выздоровления (за все время 509 заболели, 12 умерли и 321 выздоровел), сейчас болеет 176 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Черкасской области 16 человек заболели, 1 умер и 2 выздоровели (с начала пандемии 448 заболели, 17 умерли и 336 выздоровели), сейчас болеет 95 человек (на 13 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 66 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смеррти и 29 случаев выздоровления (3 585 заболевших, 151 умерший и 1 108 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 326 человек (на 36 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 7 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 257 заболевших, 8 умерших и 77 выздоровевших), сейчас болеет 172 человека (на 6 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 440 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 13 тыс. 925 человек, что на 95 больше, чем сутками ранее.