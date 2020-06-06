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09:40 06.06.2020

Во Львовской области за сутки 65 новых больных коронавирусом

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Во Львовской области за сутки 65 новых больных коронавирусом

65 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

«За минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 412 ПЦР-тестов, из которых 65 – позитивные», – указано в сообщении. Среди заболевших 37 – жители Львова.

Общее число инфицированных составляет 2053 человека.

Также в субботу умерла 61-летння жительница Львова, заболевшая коронавирусом. Кроме того, у нее был ряд сопутствующих заболеваний – гипертония, пневмония и онкология.

Кроме того, коронавирус посмертно подтвердили у мужчины, скончавшегося 17 мая. Таким образом, число умерших от коронавируса во Львовской области возросло до 68 человек. Выздоровели 506 больных.

Как сообщалось, 5 июня Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение не послаблять карантинные меры в области до 12 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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