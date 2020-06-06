События

09:16 06.06.2020

В Украине 550 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 440 выздоровели, 15 ранее заболевших умерли

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В Украине 550 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 440 выздоровели, 15 ранее заболевших умерли

550 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро субботы, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 440 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 553 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 4 июня – о 588 новых заболевших, 3 июня – о 483.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 925 человек, что на 95 больше, чем днем ранее.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки - 44 ребенка и 53 медицинских работника (с начала пандемии заболели 1 903 ребенка и 5 016 медработников). В числе выздоровевших – 38 детей и 96 медицинских работников (с начала пандемии выздоровели 855 детей и 2 781 медработник).

На госпитализацию за сутки было направлено 142 человека, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 10 детей и 14 медицинских работников (с начала пандемии госпитализация была назначена 7 982 пациентам, из них 313 детям и 949 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 3 человек (с начала пандемии – 301 человек, в том числе одного ребенка и 29 медиков).

Лабораторно исследовано 414 542 образца методом ПЦР и 40 624 методом ИФА, в том числе 10 991 и 6 798 соответственно за минувшие сутки.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
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