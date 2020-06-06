Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке, в субботу утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям возле Авдеевки российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Павлополя и Опытного был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ООС у Старогнатовки были дважды обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ООС рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Вольного и Новоалександровки зафиксировано использование крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 5 июня украинские военноые уничтожили одного российского наемника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – сказано в сводке.