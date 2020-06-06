В Монте-Карло вновь заработало знаменитое казино
Всемирно известное казино в Монте-Карло вновь открыло свои двери для посетителей, сообщают французские СМИ.
Заведение было закрыто в течение около трех месяцев из-за мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Однако в казино действует ряд ограничений, в частности, сокращено максимально возможное число игроков за столами. Вместо семи человек играть в английскую рулетку разрешено не более чем трем посетителям одновременно.
Вокруг игральных столов и игральных автоматов установлены стеклянные перегородки. Сотрудники регулярно проводят дезинфекцию жетонов и фишек.
В казино Монте-Карло введено обязательное ношение масок, посетителям предоставляют антисептики. На полу нанесена специальная маркировка для соблюдения дистанции.
За все время пандемии в Монако зарегистрировано 99 случаев заболевания коронавирусом, четыре человека скончались. Коронавирусом, в частности, переболел ранее князь Монако Альбер II.
Казино Монте-Карло было основано во второй половине 19 века, оно считается старейшим казино в Европе. В разное время его посещал принц Уэльский Чарльз и Уинстон Черчилль. Оно до сих пор пользуется популярностью у знаменитостей.