В Монте-Карло вновь заработало знаменитое казино

Всемирно известное казино в Монте-Карло вновь открыло свои двери для посетителей, сообщают французские СМИ.

Заведение было закрыто в течение около трех месяцев из-за мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Однако в казино действует ряд ограничений, в частности, сокращено максимально возможное число игроков за столами. Вместо семи человек играть в английскую рулетку разрешено не более чем трем посетителям одновременно.

Вокруг игральных столов и игральных автоматов установлены стеклянные перегородки. Сотрудники регулярно проводят дезинфекцию жетонов и фишек.

В казино Монте-Карло введено обязательное ношение масок, посетителям предоставляют антисептики. На полу нанесена специальная маркировка для соблюдения дистанции.

За все время пандемии в Монако зарегистрировано 99 случаев заболевания коронавирусом, четыре человека скончались. Коронавирусом, в частности, переболел ранее князь Монако Альбер II.

Казино Монте-Карло было основано во второй половине 19 века, оно считается старейшим казино в Европе. В разное время его посещал принц Уэльский Чарльз и Уинстон Черчилль. Оно до сих пор пользуется популярностью у знаменитостей.