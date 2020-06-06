Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 40 тыс. человек

В Великобритании более 40 тыс. человек, инфицированных COVID-19, скончались от последствий заражения с начала вспышки эпидемии, сообщает BBC со ссылкой на британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

"День, когда число смертей (вследствие заражения - ИФ) коронавирусом превысило 40 тыс., стал днем скорби для всех нас", - заявил министр здравоохранения.

Хэнкок отметил, что необходимо помнить, что каждый случай летального исхода, связанного с коронавирусом. "Я соболезную каждому", - добавил он.

Он подчеркнул, что относительно высокие показатели смертности "побуждают удвоить решимость в борьбе против вируса".

Ранее Хэнкок призвал британцев отказаться от посещения массовых мероприятий и акций протеста на выходных, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Министр также объявил о новых правилах, требующих от посетителей и амбулаторных пациентов больниц Национальной службы здравоохранения постоянно носить защитные маски, а персонал - хирургические маски, начиная с 15 июня.

По состоянию на 5 июня в Великобритании коронавирусом заразились 283311 человек.