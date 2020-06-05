События

23:25 05.06.2020

Уголовное дело на харьковчанина открыли по факту распыления газового баллончика в лицо правоохранителю

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Под зданием Киевского районного суда Харькова в пятницу, 5 июня, где проходило заседание над участниками вооруженного конфликта с правоохранителями, харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, чем нанёс последнему химический ожог обоих глаз. Правонарушитель задержан, открыто уголовное производство, сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Полиция открыла уголовное производство по факту происшествия под стенами Киевского районного суда города Харькова", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

По информации пресс-службы полиции региона, 5 июня в Харькове по ул.Валентиновской возле здания Киевского районного суда 42-летний харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому при исполнении им служебных обязанностей по охране правопорядка. Милиционер получил химический ожог обоих глаз.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел во время проведения акции в поддержку подозреваемых, где собралось около 40 человек.

"Когда из суда выезжал конвойный автомобиль, возникла незначительная давка, участники акции вели себя агрессивно и с применением физической силы пытались пройти через ворота на территорию суда и помешать судебному процессу. Во время беспорядков 42-летний харьковчанин распылил газовый баллончик в лицо полицейскому", – сказано в сообщении.

Двух мужчин доставили в Киевский отдел полиции для дачи объяснений.

Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

42-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении второго задержанного, 24-летнего жителя Одессы, составлен протокол об административном правонарушении по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней, без права внесения залога, двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, произошедшего в среду, 3 июня.

Теги: #производство #конфликт #харьков #правоохранительные
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