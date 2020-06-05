Суд взял под стражу двух харьковчан, задержанных накануне за вооруженный конфликт с правоохранителями

Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней, без права внесения залога, двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, произошедшего в среду, 3 июня, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Киевский районный суд Харькова арестовал двух участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с правоохранителями. Двум харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", – сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу вечером.

Как сообщалось, 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", напавших на машину с правоохранителями в пос.Сороково Краснокутского района Харьковской области в среду вечером.

"На открытом участке местности лесного массива по ул.Заводской в поселке Сороково машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами "Слобожанской сечи". Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и повредили лобовое стекло и стекло правого бокового окна багажного отсека", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы похожи на два пистолета и складной нож, патроны.

Общественная организация "POTON" позиционирует себя как борцов с продажей наркотиков, нелегальными точками продажи алкоголя, "черными лесорубами" и т.д. Объекты их борьбы в свою очередь неоднократно обвиняли членов организации в вымогательстве денег.

В декабре 2018 года лидер организации Павел Онищенко попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2019 году Онищенко был кандидатом в народные депутаты по округу №173 от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В апреле 2020 года организация заявила о начале строительства Слобожанской Сечи.