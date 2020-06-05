События

20:34 05.06.2020

Криклий обещает запуск более десятка международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

1 мин читать
Криклий обещает запуск более десятка международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

После 15 июня, когда в Украине будет восстановлено международное регулярное авиасообщение, из аэропорта Запорожье планируются рейсы в Минск, Бургас, Вену, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Краков, Будапешт, Стамбул, Анталью и другие города, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий при осмотре международного аэропорта "Запорожье" в пятницу.

Как сообщается на правительственном портале, в аэропорту Запорожья выполнен капитальный ремонт аэродромных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки (РД-1) и перрона. Установлены и введены в эксплуатацию современные системы светосигнального оборудования и РТО, а также построен новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту Запорожья, который демонстрировал великолепную динамику до карантина. Надеюсь, что уже скоро рейс "Запорожье-Киев" примет своих первых пассажиров. Мы будем максимально быстро возвращать нашу авиацию к нормальной работе. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности ", - сказал Криклий, отметив, что в пятницу после карантина в Украине было восстановлено внутреннее регулярное авиасообщение.

Как отмечается в сообщении, пассажиропоток запорожского аэропорта за минувший год составил 434,1 тысяч человек.

Теги: #карантин #авиация #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 05.06.2020
Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

17:14 05.06.2020
НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

20:07 04.06.2020
В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

20:31 03.06.2020
Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

20:17 03.06.2020
В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

19:21 03.06.2020
Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

18:44 03.06.2020
Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

14:35 03.06.2020
Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

14:32 03.06.2020
Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

13:01 03.06.2020
Депутат Запорожского горсовета попался на вымогательстве - УСБУ

Депутат Запорожского горсовета попался на вымогательстве - УСБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский предлагает Консультативному совету по делам ветеранов до конца сессии Рады подать свои наработки к законопроекту о частных армиях

Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива - Зеленский

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

Кличко: В Киеве пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны

ПОСЛЕДНЕЕ

"ArcelorMittal Кривой Рог" реорганизовал службу по маркетингу и сбыту для повышения эффективности бизнеса в Украине и за границей

ВОЗ рекомендует носить маски, если риск заражения высок и нет возможности соблюдать дистанцию

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть маски - КГГА

МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

Зеленский предлагает Консультативному совету по делам ветеранов до конца сессии Рады подать свои наработки к законопроекту о частных армиях

В Украине будет создана рабочая группа для приведения законодательства в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным

Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива - Зеленский

Avakov on 'Sheremet case': materials involving three defendants sent to court, no need for political speculation

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

Впервые за 75 лет торжества по случаю высадки союзников в Нормандии пройдут без ветеранов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА