Криклий обещает запуск более десятка международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

После 15 июня, когда в Украине будет восстановлено международное регулярное авиасообщение, из аэропорта Запорожье планируются рейсы в Минск, Бургас, Вену, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Краков, Будапешт, Стамбул, Анталью и другие города, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий при осмотре международного аэропорта "Запорожье" в пятницу.

Как сообщается на правительственном портале, в аэропорту Запорожья выполнен капитальный ремонт аэродромных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки (РД-1) и перрона. Установлены и введены в эксплуатацию современные системы светосигнального оборудования и РТО, а также построен новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту Запорожья, который демонстрировал великолепную динамику до карантина. Надеюсь, что уже скоро рейс "Запорожье-Киев" примет своих первых пассажиров. Мы будем максимально быстро возвращать нашу авиацию к нормальной работе. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности ", - сказал Криклий, отметив, что в пятницу после карантина в Украине было восстановлено внутреннее регулярное авиасообщение.

Как отмечается в сообщении, пассажиропоток запорожского аэропорта за минувший год составил 434,1 тысяч человек.