События

20:33 05.06.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" реорганизовал службу по маркетингу и сбыту для повышения эффективности бизнеса в Украине и за границей

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"ArcelorMittal Кривой Рог" реорганизовал службу по маркетингу и сбыту для повышения эффективности бизнеса в Украине и за границей

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) для повышения эффективности бизнеса в Украине и за границей в условиях кризиса реорганизовал службу по маркетингу и сбыту

Как сообщается в пресс-релизе к пятницу, в начале текущего года в АМКР была определена стратегия и главные приоритеты развития производства, цель которых – повысить эффективность бизнеса и успешно противостоять любому кризису, в том числе вызванному пандемией COVID-19, с которым сейчас столкнулся весь мир. Чтобы достичь этих целей, в частности, принято решение о реорганизации службы по маркетингу и сбыту предприятия.

Существующая структура продаж теперь разделена на две сферы деятельности: первая – продажи продукции в Украине и СНГ, которыми будет руководить Евгений Чумаченко, ранее он занимал должность руководителя по продажам в Украине. Вторая – международные продажи (включая железную руду и чугун в чушках) во главе с Викрамом Кришнамурти, который ранее руководил этим направлением в ближневосточном регионе.

Функции по коммерческому планированию будет осуществлять Йожеф Ксапо - недавно он назначен директором по стратегии, планированию и трансформации АМКР. Задачи по продаже побочных продуктов, логистике, маркетингу, планированию производства в соответствии с лучшими корпоративными стандартами и мировыми практиками перейдут в зону ответственности других департаментов предприятия.

В связи с этими изменениями Анастасия Татарульева, которая ранее занимала должность заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту АМКР, покинула предприятие.

"Новая усовершенствованная структура позволит АМКР повысить производительность и сосредоточиться на ключевых рынках с качественным уровнем сервиса, а также принимать все решения быстро и с высоким уровнем ответственности", - резюмируется в пресс-релизе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #реорганизация #предприятие #маркетинг
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