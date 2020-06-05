В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть маски - КГГА

В Киеве на трамвайном маршруте №33к группа неизвестных избила водителя в ответ на просьбу надеть маски, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это они совершили нападение на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись", - указывается в сообщении.

На место происшествия была вызвана "скорая" и полиция. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его состояние оценивается как стабильное.

Полиция начала уголовное производство. Продолжаются следственные действия.