МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит перелеты из Киева в международный аэропорт "Херсон", сообщил глава Херсонской областной государственной организации.

"Хочу сообщить, что "Международные авиалинии Украины" 19 июня восстанавливают перелеты из Киева в Херсон", - написал он на своей странице в Facebook.

"А сегодня состоялись переговоры с авиакомпаниями по установлению рейсов между Львовом и Херсоном. Надеемся, уже скоро жители Западной Украины смогут с легкостью добраться нашей области и насладиться южным летом", - добавил Гусев.