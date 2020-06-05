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20:00 05.06.2020

МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

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МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновит перелеты из Киева в международный аэропорт "Херсон", сообщил глава Херсонской областной государственной организации.

"Хочу сообщить, что "Международные авиалинии Украины" 19 июня восстанавливают перелеты из Киева в Херсон", - написал он на своей странице в Facebook.

"А сегодня состоялись переговоры с авиакомпаниями по установлению рейсов между Львовом и Херсоном. Надеемся, уже скоро жители Западной Украины смогут с легкостью добраться нашей области и насладиться южным летом", - добавил Гусев.

Теги: #киев #авиарейсы #херсон
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