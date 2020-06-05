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19:42 05.06.2020

Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

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Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

Начиная с утра 6 июня во Львове усилят контроль за соблюдением карантина, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С завтрашнего дня в городе усиленный контроль мониторинговыми группами. Фиксируем нарушения – закрываем такой магазин, ТРЦ, рынок или летнюю площадку", – цитируют в сообщении слова городского головы Львова Андрея Садового.

Как указано в сообщении, мониторинговые группы в составе работников районных администраций, Госпропотребслужы и правоохранительных органов будут проводить проверку соблюдения карантинных мер субъектами предпринимательской деятельности

Также будут созданы рабочие группы для проверок соблюдения карантина во время перевозок пассажиров в режиме спецперевозок.

Как сообщалось, 5 июня Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и ЧС приняла решение продлить карантинные ограничения до 12 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости на коронавирус в области.

По словам заместителя главы Львовской ОГА Тараса Греня, в целом уровень инцидентности по области составляет 13 пунктов: во Львове – 32,1, а в районах – 10,2.

Теги: #львов #карантин #контроль
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