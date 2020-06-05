Зеленский предлагает Консультативному совету по делам ветеранов до конца сессии Рады подать свои наработки к законопроекту о частных армиях

Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил Зеленский на первом заседании совета в пятницу.

Как сообщается на сайте президента, глава государства отметил, что совету стоит предложить свои первоочередные законодательные наработки уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины своим указом №209/2020 2 июня.

Текущая третья сессия Верховной Рады IX созыва, согласно календарному графику, начала свою работу 3 февраля и закончит 17 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте украинского парламента.