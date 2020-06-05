В Украине будет создана рабочая группа для приведения законодательства в сфере суррогатного материнства в соответствие с международным

Министерство внутренних дел Украины (МВД) инициирует создание межведомственной рабочей группы по устранению правовых коллизий между украинским и иностранным законодательством в сфере суррогатного материнства, сообщает пресс-служба МВД.

Решение о создании рабочей группы было принято на встрече, в которой приняли участие директор Департамента международного сотрудничества МВД Украины Мэри Акопян, советник заместителя министра внутренних дел Сергей Човпан, начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко, консулы и дипломаты Великобритании, Испании, Германии, Франции.

Как подчеркнул Крищенко, на сегодняшний день широкую общественную огласку получили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются иностранные граждане, у которых рождаются дети с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатного материнства. Он отметил, что нередко это происходит из-за правовых коллизий между законодательством Украины и другими государствами, где рождение детей с помощью суррогатного материнства на правовом уровне запрещено. В частности, это касается регистрации рождения, документирования паспортных данных, контроля за деятельностью соответствующих медицинских учреждений, надзора за соблюдением прав участников процесса и новорожденного ребенка.

"Нацполиция готова присоединиться к урегулированию правовых норм и совершенствованию законов Украины о вспомогательных репродуктивных технологиях. Этот вопрос требует комплексного подхода с учетом международного законодательства и практики. Поэтому мы надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь представителей иностранных государств", - заявил Крищенко.

"Мы будем концентрироваться и привлекать стейкхолдеров, прежде всего украинских и представителей заинтересованных органов, чтобы усовершенствовать законодательство", - отметила Мэри Акопян.

Она подчеркнула, что действующее украинское законодательство не позволяет качественно отрабатывать правонарушения в случаях суррогатного материнства, а также дает возможность для совершения мошенничества и других нарушений закона. В частности речь идет о фальсификации документов и нелегальном пересечении границы.