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18:44 05.06.2020

Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива - Зеленский

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Папа Римский занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива - Зеленский

Папа Римский Франциск занимается вопросом освобождения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и выражает свою солидарность с украинским народом, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - написал Зеленский в своем Twitter в пятницу.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, Зеленский провел с Франциском телефонный разговор в развитие диалога, начатого во время официального визита президента в Ватикан 8 февраля. Стороны обсудили кризисную ситуацию, вызванную пандемией Covid-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром. Папа Франциск отметил, что ценит стремление Украины к солидарности. В ходе разговора был отмечен хороший пример отдельных украинских церквей в поддержке введенных правительством карантинных мер.

Президент проинформировал понтифика о ситуации с безопасностью на Донбассе и обратился к Святому престолу с просьбой о помощи в освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированной части Донбасса, в оккупированном Крыму и в РФ. "Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, договорились о взаимодействии в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и реализации совместных инициатив в этом направлении.

Президент подтвердил приглашение Папе Франциску осуществить визит в Украину.

Теги: #папа_римский #зеленский #маркив
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