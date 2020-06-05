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18:08 05.06.2020

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

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Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток, 5 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции ОС неподалеку Павлополя, Опытного и Широкиного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а под Старогнатовкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по защитникам Новоалександровки из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Подразделения ОС открывали ответный прицельный огонь по опорным пунктам наемников.

Теги: #всу #оос #обстрелы #донбасс
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