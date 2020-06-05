События

17:27 05.06.2020

Впервые за 75 лет торжества по случаю высадки союзников в Нормандии пройдут без ветеранов

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Во Франции готовятся к празднованию 76-ой годовщины со дня высадки союзников в Нормандии, которое в этом году пройдет без участия ветеранов, сообщают европейские СМИ.

Официальные торжественные мероприятия, запланированные на 6 июня, отменили, вместо этого состоится лишь короткая церемония с участием диппредставителей девяти стран, в том числе британского посла во Франции.

В ВВС Франции, между тем, сообщили, что в субботу по случаю праздника в небо поднимется пилотажная группа.

"С 1945 года мы каждый год отдавали дань уважения людям, которые боролись за нашу свободу. В этом году эти мероприятия впервые не будут доступны общественности", - сказал председатель неправительственной организации "Комитет по истории Дня Д".

Местных жителей в Нормандии призывают разместить на окнах и балконах флаги союзников, а колокола в церквях по всей стране зазвонят в 18:44 по местному времени в память о погибших.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.

Теги: #годовщина #франция #нормандия
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