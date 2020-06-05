Завершено расследование по делу бизнесмена Амирханяна, подозреваемого в финансировании оккупационных властей Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование по делу бизнесмена, который переводил деньги органам оккупационной власти Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Араике Амирханяне – владельце компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер".

"В ходе досудебного следствия сотрудники установлено, что скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза в Украину дорожно-строительных материалов он перечислил "таможенным органам" оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей. Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконное пересечение лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива", - указывается в сообщении СБУ.

Кроме того, установлено, что бизнесмен противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на общую сумму более 20 млн грн.

"Бизнесмен обвиняется в финансировании действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и Государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконного пересечения лиц через госграницу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в мае Амирханян вместе с двумя незаконными лицами незаконно проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой агентства. Вывести его из здания удалось усилиями правоохранителей. Однако когда те ушли, он снова попытался ворваться в здание. Это повторялось четыре раза.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга 28 апреля заявил, что компании, аффилированные с Амирханяном, заблокировали тендеры "Укравтодора" на общую сумму в 5,7 млрд грн.

По его словам, в 2019 году указанная группа компаний внесла 720 жалоб по тендерам "Укравтодора".