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16:28 05.06.2020

Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации – Кулеба

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Украинцы смогут путешествовать в Грецию с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах, сообщается на сайт МИД Украины в пятницу.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавирусной болезни Covid-19 и преодоления последствий пандемии.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение.

Глава МИД Украины поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украина в фокусе внимания этой организации. Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

Теги: #кулеба #греция
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Интерфакс-Украина
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