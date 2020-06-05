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16:10 05.06.2020

В Украине помощь по частичной безработице оформили 10,9 тыс. работодателей на сумму 231 млн грн

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В Украине помощь по частичной безработице оформили 10,9 тыс. работодателей на сумму 231 млн грн

Документы для оформления помощи по частичной безработице на время карантина для сотрудников подали более 14,69 тыс. работодателей, из них 10,86 тыс. получили положительные решения для выплаты зарплаты 110,2 тыс. сотрудникам на общую сумму 231 млн грн, написал председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, по состоянию на 2 июня, помощь по частичной безработице оформили свыше 9 тыс. работодателей для выплаты зарплаты 97 тыс. сотрудников.

"Программа действует, фактически, месяц и на сегодня мы можем говорить о ее эффективности. Государство помогло выплатить зарплаты почти 100 тыс. сотрудникам, работодатели которых были вынуждены остановить/сократить свою деятельность из-за карантина", - отмечал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Уточнялось, что наиболее активными участниками программы являются представители сферы торговли, пассажирских перевозок, общественного питания (рестораны, кафе), отелей и промышленного производства.

Теги: #рынок_труда #фру #безработица #матпомощь
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