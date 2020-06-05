Пункты проведения ВНО и вступительных экзаменов будут обеспечены термометрами, дезинфицирующими средствами и масками

Министерство образования и науки заявляет, что пункты проведения внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов будут обеспечены термометрами, дезинфицирующими средствами и масками.

"Министерство образования и науки совместно с группой Нафтогаз, ЮНИСЕФ Украины и посольством Швейцарии в Украине обеспечат пункты проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ необходимыми средствами защиты: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и защитой для медиков", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования.

В частности, пункты будут обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Также в каждом пункте будут размещены информационные материалы и рекомендации по соблюдению правил гигиены.

Всего потребность обеспечена для 1 714 пунктов проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ.

В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, ЕВЭ/ЕПВИ здадут около 90 тыс. человек. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.

Отмечается, что 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов.

До 25 июня - дня проведения первого ВНО - средства защиты будут в местах проведения тестирований.