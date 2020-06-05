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14:30 05.06.2020

Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

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Правоохранители разоблачили схему присвоения госсредств, выделенных на строительство амбулаторий в 6 областях Украины - Нацполиция

На территории шести областей Украины правоохранители провели санкционированные обыски по делу о присвоении должностными лицами одного из министерств государственных средств, выделенных на строительства амбулаторий, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В ходе мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в сельской местности сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции обратили внимание на то, что победителями тендеров становились одни и те же коммерческие структуры. По результатам конкурсных торгов между областными администрациями и обществами был заключен договор на общую сумму более 382 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, в соответствии с соглашениями строительные работы должны проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.

Правоохранители установили, что к организации преступной схемы по присвоению госсредств причастны чиновники одного из министерств, структурных подразделений областных государственных администраций и победители публичных закупок.

"С целью присвоения средств в официальные документы по количеству привлеченных специалистов, количеству и качеству строительных материалов вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы. Кроме того, полицейские выяснили, что сотрудники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям", - подчеркнули в полиции.

Установлено, что на основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участниками преступной схемы.

После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #коррупция #полиция #нацполиция
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