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14:14 05.06.2020

Кабмин пока идет по избранному сценарию смягчения карантина, но при серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 график могут изменить – совещание у Зеленского

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Кабмин пока идет по избранному сценарию смягчения карантина, но при серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 график могут изменить – совещание у Зеленского

Правительство Украины все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

В Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что людям необходимо напоминать, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. "Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #зеленский
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