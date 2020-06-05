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13:47 05.06.2020

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 82 человек, четверо больных умерли – Кличко

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За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 82 человек, четверо больных умерли – Кличко

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека, умерли четверо больных, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Новости - не оптимистичны. За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки. На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе - 21, в Подольском - 13 и в Деснянском - 12 случаев", - подчеркнул Кличко.

Городской голова также обратил внимание, что в столице коронавирусом болеет много детей. Всего за период пандемии в Киеве заболели почти 270 детей - 8% от общего количества инфицированных.

"В Киеве болеет много детей. За позапрошлые сутки было 12 случаев, за прошедшие - 7. Всего за период пандемии в столице заболели почти 270 детей - от младенцев до подростков. Это 8 процентов от всех больных коронавирусом в столице", - сказал Кличко.

Мэр Киева призвал родителей быть более ответственными и объяснять детям, как уберечься от заражения COVID-19.

"Я обращаюсь к родителям: здоровье вашего ребенка зависит, в первую очередь, от вас! Будьте ответственными и осторожными сами и объясняйте детям важность соблюдения элементарных правил безопасности. Берегите своих детей!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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