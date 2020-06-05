Количество пассажиров метро в Киеве ежедневно увеличивается, в связи с чем в часы пик ограничивают вход на некоторые станции - Кличко

Ежедневно в столице увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом, в связи с чем в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тыс. пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс. человек. То есть, риск заразиться в транспорте – увеличивается", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции: то есть станция работает на одни или две двери на вход.

"На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", и "Почайная". Именно на них растет пассажиропоток в последние дни", - сказал Кличко.

Кроме того, по его словам, увеличился и пассажиропоток в наземном общественном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тыс. пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тыс. человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс". Работают и частные перевозчики", - сообщил мэр.