Кличко: Коронавирус обнаружили у директора одной из столичных школ

Заболевание коронавирусом обнаружили у директора школы № 197 в Киеве, Госпродпотребслужба устанавливает круг контактных лиц, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденный случай заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Директора госпитализировали в больницу", - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что в школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. А накануне директор школы №197 посещала районное управление образования. А также общалась с руководителями шести других школ.

"Три школы, которые возглавляют директора, контактировавшие с больным, являются местами проведения внешнего независимого оценивания по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции ", - подчеркнул Кличко.