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12:07 05.06.2020

В Харьковской области пресечена попытка незаконной поставки лекарств и средств защиты на временно оккупированные территории

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В Харьковской области пресечена попытка незаконной поставки лекарств и средств защиты на временно оккупированные территории

Жительница Харьковской области организовала поставки лекарств и средств индивидуальной защиты на территорию временно оккупированных районов Донецкой области структурным подразделениям т.н. министерства здравоохранения "ДНР".

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции", - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, женщина получала заказы от представителей так называемого минздрава "ДНР" и закупала необходимые им медикаменты и средства защиты как в официальных аптечных сетях, так и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла на линию разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства курьеры перевозили мелкими партиями на временно оккупированные территории.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по проверке возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

Операция по разоблачению и задержанию проходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Теги: #харьковская_область #ордло #контрабанда
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