Комитет ВР отклонил "антитабачный" законопроект 2813, который противоречит Конвенции ВОЗ

Сегодня Комитет ВР по вопросам здоровья нации рекомендовал отклонить проект закона 2813 и альтернативные проекты после первого чтения.

Как известно, группа народных депутатов во главе с Ладой Булах ("Слуга народа") предлагала ввести ряд ограничений на продажу и производство сигарет. По мнению экспертов, предложенный ими законопроект №2813 не соответствует конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением и не приведет к снижению табакокурения.

Законопроект был разработан при поддержке активистов общественной организации "Життя". Они предлагают запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года; запретить пачки со скошенными краями, выкладку пачек на прилавках в торговых центрах; запретить брендировать пачки сигарет. При этом они ссылаются на рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табакокурением.

Как выяснили журналисты, предложения активистов и депутатов на самом деле не соответствуют конвенции, а некоторые прямо противоречат законодательству. А Главное научно-экспертное управление ВР указывает, что запрет на продажу сигарет лицам, не достигшим 21 года, нарушает Гражданский кодекс.

Утверждение о том, что наличие на прилавках сигарет, запрет их брендировать или менять форму пачки уменьшит число курильщиков опровергает исследование, проведенное социологической службой InfoSapiens. Оно показывает, что молодежь вообще не обращает внимания на внешний вид упаковки.

Таким образом, запрещая бренды, активисты и депутаты закрывают на ключ дверь, в которую никто не хотел входить, даже когда она была открыта настежь.

Экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина предупреждает, что принятие законопроекта №2813 никак не повлияет на здоровье нации. "Запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияют на выбор исключительно тех, кто уже курит, - они просто будут курить более дешевые сигареты. Эти дешевые сигареты завозятся в Украину контрабандным путем, и налоги с них не платятся", - говорит она.

Того же мнения придерживается экономист Борис Кушнирук: "Унифицированная упаковка пока внедрена только в семнадцати странах мира, однако ни в одной из них ее применение не привело к снижению распространенности курения выше уровня статистической погрешности. В то же время запрет брендов упростит и удешевит процесс подделки сигарет".

"По убеждению экспертов, бороться нужно не с прозрачными компаниями, а с темы, кто работает в "черную" и продает дешевые сигареты и не платит налогов" - пишут журналисты. Конвенция ВОЗ прямо указывает, что государства должны бороться с незаконным оборотом табачных изделий.