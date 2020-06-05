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11:56 05.06.2020

Карантин в Украине никто не отменял - Степанов

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Карантин в Украине никто не отменял - Степанов

Несмотря на смягчение правил карантина, необходимость придерживаться социальной дистанции, соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками остается очень важной для уменьшения количества заболеваний коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во-первых, мы увеличиваем количество тестирований. Во-вторых, я на этом неоднократно настаивал: у нас в стране карантин не отменен, необходимо придерживаться тех правил безопасности, которые мы предлагаем. (...). Коронавирус - это не игрушки. Когда мы видим, как протекает болезнь - это не обычное гриппоподобное состояние. Люди болеют по месяцу, иногда очень непредсказуемо", - рассказал Степанов журналистам в пятницу.

Министр в очередной раз напомнил меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в период действия карантина.

"Если мы придерживаемся социальной дистанции, масочного режима, пользуемся антисептиками, то у нас будет улучшение с точки зрения количества заболевших. Если мы этого не делаем, у нас будет та проблема, которая есть", - добавил глава Минздрава.

Теги: #коронавирус #степанов
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