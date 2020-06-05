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11:56 05.06.2020

Станция метро "Майдан Незалежности" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

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Станция метро "Майдан Незалежности" в Киеве закрыта на вход и выход из-за звонка о минировании

Станция Киевского метрополитена "Майдан Незалежности", а также пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход из-за поступившего звонка о минировании.

"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщает в пятницу пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Теги: #киев #метро #минирование
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