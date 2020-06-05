События

11:12 05.06.2020

В Харькове подорвали банкомат

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В Харькове подорвали банкомат

В Харькове в ночь на пятницу неизвестные подорвали банкомат, расположенный в супермаркете на пр.Славы и забрали деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в полицию в 3:10.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства и люди, причастные к взрыву, устанавливаются.

Теги: #банкомат #полиция #харьков
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