Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходит массовая акция

Для обеспечения общественной безопасности и порядка в центре столицы, где проходит массовая акция, привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 5 июня, в центре столицы и 11 регионах государства запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ, кинологи, взрывотехники и полиция диалога приступили на усиленное дежурство", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

В то же время правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Как сообщалось, в пятницу утром на площади Конституции у здания Верховной Рады в центре Киева проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.