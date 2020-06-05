Аваков о деле Шеремета: по трем подозреваемым материалы переданы в суд, не надо политических спекуляций

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не политизировать "дело Шеремета", заявляя, что у подозреваемых, по которым материалы переданы в суд, есть возможность доказать свою позицию в суде.

"Следствие передало материалы в суд… не надо политической спекуляции в этом", - сказал министр в пятницу, выступая с трибуны Верховной Рады.

"Обращаем внимание на все версии, которые есть, в том числе, и конспирологические", - сказал он, говоря в целом о расследовании убийства Шеремета.

По словам Авакова, по трем подозреваемым материалы были выделены и переданы в суд, в настоящее время у защиты и подозреваемых есть возможность знакомиться в материалы и защищать свою позицию в суде.