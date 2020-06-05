Встановлено 67 причетних до перестрілки в Броварах - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про встановлення 67 осіб, причетних до перестрілки в Броварах Київської області.

"Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено, 44 повідомлено про підозру, зокрема п'ятьом - заочно, 39 особам обрано запобіжний захід", - сказав Аваков, виступаючи з трибуни парламенту в п'ятницю.

Він нагадав, що "на гарячому" було затримано 11 осіб, потім було затримано ще понад два десятки підозрюваних, 1 червня в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, зокрема ініціатора цього інциденту.