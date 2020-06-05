Почти 450 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в России, за сутки прирост - 8,7 тыс., 144 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 144, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции, 5528 умерших и 212680 выписанных (8057 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231626. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1855 новых случаев COVID-19 за сутки, 57 смертей и 2643 выздоровевших.

На сегодняшний день проведено свыше 12 млн лабораторных исследований на Covid-19, из них 320 тыс. - за последние сутки, сообщает Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 317 тыс. человек.