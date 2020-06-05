Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина - Главсанврач

В Украине наблюдается незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19, что не помешает выйти из карантина, введенного из-за первой волны заболеваемости, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Насколько мне известно, эти прогнозы (прогнозы KSE, согласно которым ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня – ИФ) были рассчитаны до 24 апреля. И в них отмечалось, что если бы мы 24 апреля отменили все карантинные меры без внедрения поэтапного выхода из карантина, то это могло бы привести к значительным всплескам коронавирусной болезни. Такие случаи уже есть в некоторых странах, когда очень резко отменили карантинные меры и это привело к значительному всплеску. Мы сейчас видим динамику к росту, но она небольшая и позволяет справляться с этим количеством случаев заболевания коронавирусом", - сказал он.

Замминистра не исключает внедрение адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

"Общими усилиями с экономистами и научными учреждениями мы внедрили адаптивный карантин, чтобы посмотреть и спокойно выйти из первой волны карантина, разработать четкий план и понимание того, как нам внедрять противоэпидемические меры, если у нас будет появление второй волны заболевания, без введения общенационального карантина ", - сказал Ляшко.