Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет об установлении 67 человек, причастных к перестрелке в Броварах Киевской области.

"По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44 уведомлены о подозрении, в том числе пятерым – заочно, 39 лицам избрана мера пресечения", - сказал Аваков, выступая с трибуны парламента в пятницу.

Он напомнил, что "на горячем" были задержаны 11 человек, затем были задержаны еще более двух десятков подозреваемых, 1 июня в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек, включая инициатора этого инцидента.